Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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