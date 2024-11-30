Kuzey Ege'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.



Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" botu yönlendirildi.



Ekipler, botlardaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.