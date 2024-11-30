Kuzey Ege'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" botu yönlendirildi.

Ekipler, botlardaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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