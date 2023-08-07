Kuzey Ege’de 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden “TCSG-84” Sahil Güvenlik gemisi hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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