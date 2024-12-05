Kuzey Ege'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde 2 lastik bot tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik "TCSG-28" botu yönlendirildi.
Ekipler, 2 bottaki Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 72 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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