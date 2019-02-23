Çanakkale Boğazı'nda fırtına ve yağışla oluşan pus, deniz ulaşımını etkiliyor.



Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran fırtına, bazı bölgelerdeki kar yağışıyla oluşan pus dolayısıyla denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 09.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.



Fırtına ve pusun etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.



ARABALI VAPUR SEFERLERİNDE AKSAMA

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arabalı vapur seferlerinde de aksama yaşanıyor.



Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.

