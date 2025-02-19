Kuzey Ege’de fırtına: Gökçeada’ya seferler iptal

Kuzey Ege’de olumsuz hava şartları feribot seferlerini etkiledi. Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Kuzey Ege’de fırtına: Gökçeada’ya seferler iptal

’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 13.00, 17.00; Kabatepe’den ise saat 15.00, 19.00 seferi yapılamayacak.

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