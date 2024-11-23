Kuzey Ege'de lodos etkili oldu

İlçede dün akşam başlayan ve yer yer saatteki hızı 90 kilometreye varan lodos nedeniyle sahilde boyları 3 metreyi aşan dalgalar oluştu.



Lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerin brandaları parçalandı.



İlçe merkezindeki Ali Çetinkaya Mahallesi'nde yer alan Yunus Emre Parkı'nın yanı sıra Altınova Mahallesi'ndeki kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı.

DENİZ KARPUZLARI KIYAYA VURDU

Küçükköy Mahallesi'ndeki Sarımsaklı Plajları'nın bazı bölümlerinde ise çok sayıda deniz karpuzu kıyıya vurdu.



Ayrıca, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direği, yol kenarında seyreden otomobilin üzerine düştü. Araçta hasara yol açan olayın ardından direk, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.