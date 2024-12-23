Kuzey Ege'de lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.



İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.



Fırtınanın yarın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.