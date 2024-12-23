Kuzey Ege'de lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege bölgesi için lodos uyarısında bulunup vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın yarın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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