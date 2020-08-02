Kuzey Irak Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.



MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."