Kuzey Irak Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak çalışmasıyla Kuzey Irak Gara'da 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ntv.com.tr 01.08.2020 - 12:31 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 05:47

Kuzey Irak Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv/Pençe harekatından kare

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

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