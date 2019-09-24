Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morgundan alınan şehidin cenazesi, Değirmendere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Evin önünde "helallik" alınmasının ardından şehit Tantürk'ün cenazesi, Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu esnada baba İsmail ve ağabey Sait Gökhan Tantürk, şehidin tabutuna dokunarak yürüdü. Cenaze aracının hareket ettiği sırada baba İsmail Tantürk'ün el salladığı görüldü.
Törene katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.
Şehidin cenazesi, daha sonra Değirmendere Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
Kuzey Irak'ta TSK konvoyuna düzenlenen saldırıda Teğmen Fikret Dinçer ile Üstçavuş Volkan Tantürk şehit olmuştu.