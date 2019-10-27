Kuzey Irak'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta Zap ve Kandil bölgelerinde yapılan hava harekatıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen bugünkü hava destekli operasyonda da PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

tsk IŞİD hava operasyonu110916.jpg
tsk IŞİD hava operasyonu110916.jpg

Anadolu Ajansı 27.10.2019 - 12:10 Son Güncelleme : 27.10.2019 - 14:39

 Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE-3 HAREKATI KAPSAMINDA HAVA HAREKATI

Öte yandan, Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da bugün PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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