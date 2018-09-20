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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine icra edilen hava harekatında ilk belirlemelere göre üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olan silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Metina bölgesine 19 Eylül 2018’de icra edilen hava harekatı neticesinde ilk belirlemelere göre üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.