Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekat kapsamında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak'a hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.