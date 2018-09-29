Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere toplam 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist öldürüldü
Türkiye
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.