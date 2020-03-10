Kuzey Irak'a TSK-MİT operasyonu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ardından, bir operasyon daha gerçekleştirildi. MSB ve TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."