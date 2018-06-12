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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e çıktığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi.