Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 11.09.2022 - 17:17

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki çatışmada 2 asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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