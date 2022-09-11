Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

Haberler - ntv.com.tr 11.09.2022 - 17:17
Irak'ın kuzeyindeki çatışmada 2 asker şehit oldu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.
Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.