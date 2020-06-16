Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 13:01 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 13:31

Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekatı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

VİDEO: PENÇE-KARTAL OPERASYONU'NUN AYRINTILARI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...