Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekatı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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