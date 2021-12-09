Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatıyla isabetle vurulduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

