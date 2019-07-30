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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERE OPERASYON
Öte yandan, Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü teröriste de hudut birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.