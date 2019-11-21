Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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