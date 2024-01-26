Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı yeni bir operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre; Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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