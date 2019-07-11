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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.