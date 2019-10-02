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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.