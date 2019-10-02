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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.
Anadolu AjansıTürkiye
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.