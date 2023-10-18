Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Onbaşı Alican Güneş şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede yeni bir operasyon başlattı.

Bölgede çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

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