Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu bir asker de yaralandı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Komd. Asb. Üçvş. Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."