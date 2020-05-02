Kuzey Irak'ta MİT operasyonu

Son dakika haberi!

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) dün Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi.



Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



3 TERÖRİST İKNA EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG'li 3 teröristin teslim olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu G.D, E.Y. ve N.M. bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.



G.D'nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011'de, E.Y'nin ise 2014'te katıldığı tespit edildi. İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 1 Ocak'tan bu yana 75'e yükseldiği kaydedildi.