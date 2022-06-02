Kuzey Irak'ta MİT operasyonu: Sözde PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Süleymaniye Cemcemal'de PKK-HPG Kerkük sorumlusu Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan'ı düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirdi.

Mehmet Doğan aynı zamanda örgütün merkezi silahlı aparatı HPG'nin komuta üyesiydi.

Mehmet Doğan'ın için olduğu vurulan araç

MİT, kısa bir süre önce de Mahmut Kampı PKK genel sorumlusu Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan'ı özel bir operasyonla etkisiz hale getirmişti.



Örgüt için güvenli bir liman olma özelliği taşıyan Mahmur ve Kerkük'ün tepe yöneticileri etkisiz hale getirildi.