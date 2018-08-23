Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktasının imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından hava harekatına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Hakurk bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktasının imha edildiği duyuruldu.



Öte yandan Van'da da iki terörist öldürüldü. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, terörist grubun eylem hazırlığında olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi; biri kadın iki PKK'lı öldürüldü.

Teröristlerin üzerinden 2 kalaşnikof ve 4 el bombası çıktı.