Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen piyade uzman çavuş Yaşar Çakır, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Askeri uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Çakır'ın naaşı, Çayırbaşı köyündeki babaevine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.



Oğlunun tabutuna sarılan anne Hediye Çakır, "Cennet kokulu oğlum" diyerek gözyaşı döktü.



Törene, şehidin babası Kadir, kardeşleri Uğur ve Aziz Çakır ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgenaral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alındı.



Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin naaşı, götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi

Aynı saldırıda şehit olan uzman çavuş Taşkın Temel ise memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in naaşı, Kürtün ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.



Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bakan Kasapoğlu, şehidin cenazesinin defnedilmesinin ardından Türk bayrağını baba Mehmet Temel'e teslim etti.

