Hakurk harekatında, operasyon derinliği 30 kilometreye ulaştı. Komandolar, teröristlerin geçiş güzergahlarnı kontrol eden stratejik tepelerin büyük bölümüne yerleşti.



Yüksekova 3. Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ile 34'üncü Sınır Tugayı tarafından gerçekleştirilen harekata, yeni tugaylar da ekleniyor.



Harekat alanın genişlem esi üzerine Afrin harekatına katılan Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı taburlar da bölgeye sevk edildi.



Komando birlikleri alan kontrolü sağlanan bölgelerde kurulan geçici üs bölgelerine yerleşiyor. Şu ana kurulan 11 geçici üs bölgesine yeni üsler de eklenecek.



Komando tugaylarına destek olmak amacıyla bazı mekanize tugaylara bağlı zırhlı taburlar da bölgeye gönderildi. Üzerlerinde gelişmiş temal kameralar bulunan tanklar ile zırhlı muharebe araçları ,teröristlerin geçişlerini kontrol etmek ve güvenliği sağlamak amacıyla geçici üs bölgelerine konuşlandırılıyor.



Operasyon bölgesinde 24 saat esasına göre silahlı insansız hava araçları uçurulurken, geçici üs bölgelerine de mini insansız hava araçları konuşlandırıldı.



Böylece harekat alanında tam bir hava şemsiyesi kurulmuş oldu.



Bölgedeki askeri kaynaklar harekatın birinci önceliğinin bölgeyi kontrol altına alarak, Kandil ile Türkiye arasındaki terörist geçişini engellemek olduğuna dikkat çekiyor.



Kara harekatının Kandil'deki kamplara uzanması için henüz erken bir aşama olduğu belirtiliyor.



Bu arada Çukurca bölgesinden başlatılan ikinci sınır ötesi harekatta da komandolar yaklaşık 10 kilometre kadar içeri girdi.



Metina, Zap gibi örgütün önemli kamp yerlerinin bulunduğu bölgede kontolü sağlayan birlikler, burada da geçici üs bölgeleri oluşturuyor.