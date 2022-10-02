Kuzey Irak'ta 23 terörist etkisiz hale getirildi

İlişkili Haberler Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu

Kuzey Irak'taki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğine hava harekatı düzenlendiğini söylemişti.



Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" demişti.



Harekata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi" denildi.