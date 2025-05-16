Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya açacak "Ada Kıbrıs" projesi tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmde markalaşması amacıyla başlatılan "Ada Kıbrıs" projesinin İstanbul'daki tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin turizm alanında çok daha güçlü bir noktaya gelmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Geçen yıl Türkiye olarak 61 milyar doları aşan turizm gelirimiz oldu. 62 milyondan fazla misafiri ülkemizde ağırladık. Bugün tanıtımı yapılan KKTC Turizm Master Planı ve Ada Kıbrıs Kampanyası da bu yöndeki ortak vizyonumuzun somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

KKTC'ye uygulanan izolasyona dikkati çeken Yılmaz, "KKTC'ye çok haksız, gayriinsani, gayrihukuki izolasyonlar uygulanıyor. KKTC'deki yeni gerçekliğin 50 yılı aştığını görüyoruz. Bütün bu süreç boyunca çok haksız, gayriinsani ambargolarla karşı karşıya kaldı. Bizde güzel bir söz var. 'Bir kapı kapatılırsa bir başka kapı açılır.' Biz KKTC'nin haklı davasını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin kendisinin de inanmadığı birtakım kavramları kullanarak dünya kamuoyunu meşgul edip oyalamaması gerektiğini belirterek, gerçekçi bir zeminde çözümün sağlanmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.



Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla THY yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, insanların KKTC'ye daha pratik ve düşük maliyetlerle ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ERSİN TATAR: KIBRIS'IN GELECEĞİ TURİZM

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs'ın geleceğinin turizm olduğunu söyledi.

Geçmişte KKTC'ye haftada 5-6 sefer yapıldığını aktaran Tatar, bugün Türkiye'den ayda 600 seferin ve 500 bin yolcunun geldiğini dile getirdi.



İzolasyon, ambargo ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk'ünün çok şey başardığını belirten Tatar, bugün turizmde yatak kapasitesinin 35 binin üzerine çıktığını, gelen herkesin çok memnun şekilde ayrıldığını ifade etti.



Tatar, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa'da düzenlenen TEKNOFEST KKTC organizasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:



"TEKNOFEST dolayısıyla bir kez daha Selçuk Bayraktar'a ben de teşekkür etmek istiyorum. 'Acaba 100 bin kişi ziyaret edebilecek mi?' derken 225 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST dolayısıyla KKTC'yi sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya tanıttığımızı gördüm. Çünkü oradaki verilen mesajlar da Mavi Akdeniz'in kalbi olan KKTC'de dönüşüm rüzgarları estiğini, turizmle birlikte bilişim gibi diğer sektörlerin olabileceğini gösterdi."



Kıbrıs meselesinde iki devletli siyaseti öne çıkardıklarını anlatan Tatar, "Çünkü bu siyasetle ancak Kıbrıs Türk'ü kendi bağımsızlığını, özgürlüğünü sürdürebilecek. Nihayetinde bir çözüm olacaksa, adil ve sürdürülebilir olabilmesi için mutlak surette Kıbrıslı Türklerin devletinin o anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Aksi takdirde Avrupa Birliği içerisinde bizleri bir toplum statüsüne indirgeyecekler ve orada Türkiye'nin garantörlüğünü de tartışmaya açacaklar. Bizim oradaki varlığımız, güvenliğimiz Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığına bağlı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten gelen haklarıyla adanın garantörüdür." ifadesini kullandı.



Tatar, kendilerinin çözüm için işbirliği çabalarına rağmen Rum tarafının buna yanaşmadığını, Türkiye ile işbirliği içerisinde siyasetlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.





