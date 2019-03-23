İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşım her geçen gün kolaylaşıyor. Konumu gereği İstanbul şehrinin içinde bulunan Sabiha Gökçen, Kuzey Marmara otoyolu sayesinde çevre iller ile bağlantısı yakınlaşıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile ulaşılıyor. Özel araçları ile gelmek isteyen yolcular Başakşehir’den Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden 55 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşabiliyorlar. Öte yandan Kadıköy’den Kadıköy’den TEM Otoyolu’nu kullanarak 35 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşabiliyorlar. Taksim’den ise yine Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinden 50 dakikada havalimanına ulaşabiliyorlar.

TEM Otoyolu üzerinden İstanbul’dan Ankara istikametine giderken Kurtköy-Harmandere-Sabiha Gökçen çıkışında girerek 2 km sonra, Ankara’dan İstanbul istikametine giderken, Kurtköy- Sabiha Gökçen çıkışından girerek 4 km sonra havalimanına ulaşılabiliyor. D-100 Karayolundan ise İstanbul’dan Ankara istikametine giderken Kaynarca Tersanesi çıkışından Sabiha Gökçen Havalimanı’na 7 km de gidilirken, Ankara’dan İstanbul istikametine giderken Tuzla Köprüsü’nden sonra Sabiha Gökçen havalimanına yine 7 km de ulaşılabiliyor.



SABİHA GÖKÇEN’E TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM



Sabiha Gökçen Havalimanı’na özel araçların dışında toplu taşıma ile de ulaşılabiliyor. Belediye Otobüsü, taksi, deniz otobüsü, raylı ulaşım ile de ulaşılabiliyor. Belediye otobüsleri ile 4.Levent, Bostancı, Kadıköy, Uzunçayır Metrobüs, Pendik YHT, İzmir ve Bursa’ya ulaşım imkânı bulunuyor. Deniz Otobüsü ile Pendik Deniz Otobüsü İskelesi’ne gelindikten sonra belediye otobüsleri ile 15 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.



BİNALİ YILDIRIM,” METRO ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇILIYOR”



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı Cami’sinin temel atma töreninde “İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzde ki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

