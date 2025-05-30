Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi: 2 araçta yangın çıktı
İstanbul Ümraniye'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.
Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.
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