Kuzey Marmara Otoyolu'nda 318 kilometre hızla makas attı: 14 bin 258 lira ceza

Tuzla Akfırat’ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları sosyal medyada yayınladı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yolcu koltuğunda oturan bir kadının; seyir halinde tehlikeli hareketler yapan sürücüye kızıp hakaret ettiği görüldü.

Kimliği belirlenen sürücü C.S.Ç, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

14 BİN 258 LİRA PARA CEZASI

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6 bin 439 TL, belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690’ar TL olmak üzere toplam 14 bin 258 TL para cezası uygulandı.



Şüpheli C.S.Ç’nin, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.