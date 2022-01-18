Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Şoför yanan kamyonda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan 41 KK 268 plakalı kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.