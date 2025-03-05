Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul yönünde Emirhan Irız kontrolünde seyir halinde olan hafif ticari araç, İstanbul Tuzla Akfırat mevkiinde iddiaya göre önce H.Ç. kontrolündeki TIR'a arkadan vurup ardından hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Emirhan Irız hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi D.Ç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Emirhan Irız'ın cenazesi morga götürüldü.