Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marma Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan kamyonet ile ı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.