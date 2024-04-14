Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı bir kaza gerçekleşti. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marma Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan  kamyonet ile ı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle ’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

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