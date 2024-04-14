Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marma Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan kamyonet ile ı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
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