Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 TIR, bir kamyon birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde 2 TIR ile bir kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 TIR, bir kamyon birbirine girdi

Kaza, İstanbul Ankara istikameti, mevkiinde saat 20.00 sıralarında yaşandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, önüne aniden bir otomobilin kırması sonucu ani fren yaptı. Fren yapmasıyla birlikte arkasındaki Murat Y. hakimiyetindeki TIR duramayıp arkadan çarptı.

Kazayı fark edemeyen Bahri T. hakimiyetindeki kamyonet ise kaza yapan TIR'lara arkadan çarptı. Kazada TIR'ı kullanan Murat Y. hafif şekilde yaralanırken kamyonet şoförü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. araçta sıkıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 TIR, bir kamyon birbirine girdi - 1

Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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