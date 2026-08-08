Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
08.08.2026 22:55
IHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tüneldeki kazada 3 kişi öldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Otoyolun İzmit ilçesi mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, T4 Tüneli'nde duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.