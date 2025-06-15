Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araç şarampole devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez geçişi İstanbul istikametinde S.S.'nin kullandığı otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

