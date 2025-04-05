Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Dört can kaybı var
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik Kurnaköy Gişeleri'nde bir otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada dört kişi yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen otomobil çarptı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan üçü kadın dört kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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