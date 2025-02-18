Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İş insanı ağır yaralandı, şoförü yaşamını yitirdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Çatalca mevkisinde otomobilin bariyere çarptığı kazada Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş Mahallesi mevkisi Ankara istikametine ilerleyen Emre Yıldızcan'ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yıldızcan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
İŞ İNSANI İSMAİL ÖZHAN ÖZMEN AĞIR YARALI
Kazada ağır yaralanan otomobildeki Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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