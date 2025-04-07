Kuzey Marmara Otoyolu'nda ikinci facia: 1 ölü
İstanbul'un Pendik ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kurnaköy Gişeleri'nde iki gün önce de bir otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada dört kişi can vermişti.
İstanbul'un Pendik ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde hafif ticari araç, Mecidiye gişeler mevkiinde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İKİ GÜN ÖNCEKİ KAZADA DÖRT KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, 5 Nisan'da saat 10.00 sıralarında gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen otomobil çarpmıştı.
Kazada üçü kadın dört kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- İstanbul Pendik
- Kuzey Marmara Otoyolu