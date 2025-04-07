Kuzey Marmara Otoyolu'nda ikinci facia: 1 ölü

İstanbul'un Pendik ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kurnaköy Gişeleri'nde iki gün önce de bir otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada dört kişi can vermişti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ikinci facia: 1 ölü

İstanbul'un Pendik ilçesi Ankara istikametinde hafif ticari araç, Mecidiye gişeler mevkiinde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İKİ GÜN ÖNCEKİ KAZADA DÖRT KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ikinci facia: 1 ölü - 1 İki gün önceki kazada TIR'ın altından çıkarılan otomobil kullanılamaz hale gelmişti.
Otomobil TIR'ın altına girdi: Dört kişi öldü

Otomobil TIR'ın altına girdi: Dört kişi öldü

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'nun mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, 5 Nisan'da saat 10.00 sıralarında gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen otomobil çarpmıştı.

Kazada üçü kadın dört kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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