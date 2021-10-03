Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde devrilen kamyonun sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı 03.10.2021 - 08:30

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

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Alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Otoyolun Karakamış mevkisi Ankara istikametinde seyreden G.D. idaresindeki tekstil yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola devrildi.

Aynı yönde seyreden Z.Ç. yönetimindeki otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü G.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Otoyol Trafik ekiplerince Ankara istikametinde emniyet şeridinden kontrollü sağlanan trafik, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

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