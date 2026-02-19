Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde saat 06.50'de trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeki kamyon, aynı yönde hareket eden TIR'a arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyon sürücüsü sıkışarak yaralandı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü kamyondan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay esnasında, jandarma ekipleri trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yolda uzun süre trafik oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.