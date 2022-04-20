Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 20.04.2022 - 09:18

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara yönünde giden Taner K. yönetimindeki otomobil, Çekmeköy Reşadiye mevkisinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taner K. ve yanında bulunan Hasan B.'yi kurtardı.

Sağlık ekipleri Hasan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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