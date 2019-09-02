İstanbul'da Kurnaköy mevkisi Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışında, Şaban S.'nin kullandığı kamyon, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklu TIR sürücüsü hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonun, TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan kamyon sürücüsü yaralandı.
İstanbul'da Kurnaköy mevkisi Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışında, Şaban S.'nin kullandığı kamyon, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı.