Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Güzide G. idaresindeki otomobille aynı yönde seyreden Mehmet K. yönetimindeki TIR çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle TIR kontrolden çıkarak devrilirken, otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.